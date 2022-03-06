15
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
3
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
ممثلة لبنانيّة شهيرة تسخر من بوتين... ماذا قالت؟ (صورة)
Lebanon 24
06-03-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة نادين الراسي، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" تعود للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد بدا الاخير بنفس وضعية الجلوس وملامح الوجه. وعلّقت نادين ساخرة: "فرح، حظين، مطمئن ، متفاجىء.
مواضيع ذات صلة
بوتين: لن نوقف عمليتنا العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال
Lebanon 24
بوتين: لن نوقف عمليتنا العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال
07/03/2022 01:10:13
07/03/2022 01:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: بوتين أبلغ بينيت أنه يعرف أين يختبئ زيلينسكي بالضبط لكنه لا يريد قتله
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: بوتين أبلغ بينيت أنه يعرف أين يختبئ زيلينسكي بالضبط لكنه لا يريد قتله
07/03/2022 01:10:13
07/03/2022 01:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يتحدث مجددا هاتفيا مع رئيس وزراء إسرائيل
Lebanon 24
بوتين يتحدث مجددا هاتفيا مع رئيس وزراء إسرائيل
07/03/2022 01:10:13
07/03/2022 01:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الإليزيه: بوتين أكّد لماكرون موافقته على الحوار مع أوكرانيا ووكالة الطاقة الذرية لضمان سلامة المنشآت النووية
Lebanon 24
الإليزيه: بوتين أكّد لماكرون موافقته على الحوار مع أوكرانيا ووكالة الطاقة الذرية لضمان سلامة المنشآت النووية
07/03/2022 01:10:13
07/03/2022 01:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي
بوتين
الأكثر قراءة
شُبهة حول علاقة حميميّة تؤدي لجريمة في عين سعادة.. إليكم القصّة
Lebanon 24
شُبهة حول علاقة حميميّة تؤدي لجريمة في عين سعادة.. إليكم القصّة
02:30 | 2022-03-06
06/03/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لازمة صحيّة... وفاة إعلامي وفنان شاب عن 39 عاماً (صورة)
Lebanon 24
نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لازمة صحيّة... وفاة إعلامي وفنان شاب عن 39 عاماً (صورة)
01:51 | 2022-03-06
06/03/2022 01:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل برفقة حبيبها... هذه هويته وهكذا علّقت والدتها! (صورة)
Lebanon 24
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل برفقة حبيبها... هذه هويته وهكذا علّقت والدتها! (صورة)
01:00 | 2022-03-06
06/03/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركةٌ حامية.. شخصية بارزة لن يقبل حزب جنبلاط بفوزها "انتخابياً"
Lebanon 24
معركةٌ حامية.. شخصية بارزة لن يقبل حزب جنبلاط بفوزها "انتخابياً"
06:00 | 2022-03-06
06/03/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع يشنّ هجوماً على باسيل وفرنجية.. بـ"السّلاح الثقيل"!
Lebanon 24
جعجع يشنّ هجوماً على باسيل وفرنجية.. بـ"السّلاح الثقيل"!
07:10 | 2022-03-06
06/03/2022 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2022-03-06
شقيقة ملكة جمال لبنان 2010 تخطف الانظار منها... تعرفوا إليها وشاهدوا جمالها (صورة)
08:00 | 2022-03-06
إبنة ملكة جمال لبنان السابقة كبُرت وأصبحت شابة جميلة... ظهرت في المصعد مع والدتها بالـ"كروب توب" (صورة)
05:00 | 2022-03-06
لاميتا فرنجيّة تستذكر أيام حملها قرب حوض الاستحمام بمايوه مثير... شاهدوا الصورة!
03:11 | 2022-03-06
زينة مكّي تخطف الانظار بإطلالة بالابيض... شاهدوا "التاتو" على بطنها! (صور)
02:00 | 2022-03-06
حفيدتا هيفا وهبي دانييلا ورهف حديث مواقع التواصل الاجتماعي بجمالهنّ: "صاروا صبايا"
00:08 | 2022-03-06
ستيفاني صليبا: "صرلي فترة علقاني بالحرب"! (صور)
فيديو
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
07/03/2022 01:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني نسخة عن الرئيس الأوكراني.. شاهدوا الشبه بينهما (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني نسخة عن الرئيس الأوكراني.. شاهدوا الشبه بينهما (فيديو)
04:33 | 2022-03-05
07/03/2022 01:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء أوكراني سابق يعتبر ظهور زيلينسكي "غير لائق".. هل يتناول أدوية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رئيس وزراء أوكراني سابق يعتبر ظهور زيلينسكي "غير لائق".. هل يتناول أدوية؟ (فيديو)
02:57 | 2022-03-05
07/03/2022 01:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact