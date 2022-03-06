المرأة

ممثلة لبنانيّة شهيرة تسخر من بوتين... ماذا قالت؟ (صورة)

Lebanon 24
06-03-2022 | 14:00
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نشرت الممثلة نادين الراسي، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" تعود للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد بدا الاخير بنفس وضعية الجلوس وملامح الوجه. وعلّقت نادين ساخرة: "فرح، حظين، مطمئن ، متفاجىء.
 
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