ممثلة لبنانيّة شهيرة تسخر من بوتين... ماذا قالت؟ (صورة)

نشرت الممثلة نادين الراسي، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" تعود للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد بدا الاخير بنفس وضعية الجلوس وملامح الوجه. وعلّقت نادين ساخرة: "فرح، حظين، مطمئن ، متفاجىء.