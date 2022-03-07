المرأة

نانسي عجرم تُفاجئ الجمهور بإطلالة جريئة: ظهرت بفستان شفاف ومكشوف.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
07-03-2022 | 02:00
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أحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا حفلا غنائيا في إسطنبول، وقد لفتت أنظار الجمهور بإطلالتها التي اعتبرها البعض جريئة نوعاً ما.

 

فقد اختارت نانسي فستانا شفافا طويلا باللون الكحلي مكشوفا عند منطقة الصدر ويظهر تحته "شورت" قصيرا.

 

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وأثار الفستان انقساما لدى جمهور نانسي، فقد اعتبره البعض جميلا في حين انتقده البعض الآخر، معتبرين انه غير لائق.

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajramsy)

 
 

من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه نانسي في الحفل وهي تغني أغنيتها الشهيرة "لون عيونك"، وتشير لابنتها "ايلا" بالاقتراب، ومن ثم تطبع قبلة على جبينها.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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