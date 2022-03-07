المرأة

صورة نادرة للأميرة ديانا تُنشر للمرة الأولى.. شاهدوا كيف كانت قبل 34 عاماً!

Lebanon 24
07-03-2022 | 11:00
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نشرت صورة نادرة للأميرة البريطانية الراحلة ديانا لم تنشر منذ التقاطها قبل 34 عاماً، وهي باللونين الأبيض والأسود، وقد تم أخذها خلال تواجدها في قصر كنسينغتون.

 

وأكد بيان صحفي صادر عن "Historic Royal Palaces" بأنه سيتم عرض الصورة كجزء من معرض بعنوان "الحياة من خلال عدسة ملكية"، والذي يستكشف "علاقة العائلة المالكة البريطانية الدائمة بالكاميرا".

 

والصورة بعدسة المصور، ديفيد بيلي، والتقطها في عام 1988، وهي في الأصل جزء من جلسة تصوير بتكليف من "National Portrait Gallery"، لكن لم يتم اختيارها لعرضها بين الصور الأخرى في ذلك الوقت.

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ويمكن رؤية ديانا في الصورة وهي تنظر بعيدا عن الكاميرا، وكتبت المراقبة الملكية، أماندا ماتا، عبر حسابها على "تويتر" أن "وضع الأميرة الراحلة في الصورة يذكرنا بعصر دي الخجولة"، وهو اللقب الذي منحته الصحافة للأميرة ديانا.

 

وسيعرض معرض "الحياة من خلال عدسة ملكية" علاقة العائلة المالكة بالمصورين عبر العقود، بالإضافة إلى الصور التي التقطها بعض أفراد العائلة المالكة أنفسهم. ويستمر المعرض من آذار الجاري حتى 30 تشرين الأول المقبل.

المصدر: لها
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