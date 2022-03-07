نجوى كرم تلفت الأنظار بفستان أزرق ملوكي.. وأحد المتابعين يُعلق: "بيقرف"! ( صورة وفيديو)

أحيت الفنانة نجوى كرم مؤخرا حفلا فنيا في جمهورية الدومينيكان، وقد لفتت الأنظار بإطلالتها فيه.

فقد ارتدت نجوى فستانا طويلا من المخمل باللون الأزرق الملوكي بكتف واحد، ويتميز بشرائط من منتصفه باللون الأخضر من توقيع المصمم صادق ماجد.

واعتمدت تسريحة الشعر المموجة وماكياجا ناعما.

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A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)





إطلالة نجوى استحوذت على ثناء بعض المتابعين، الا ان البعض الآخر لم تعجيه وعلق أحدهم بالقول: "الفستان بقرف".