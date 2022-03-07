المرأة

ثروة فيفي عبده حديث الجمهور على مواقع التواصل... هل وصلت إلى 50 مليون دولار؟

Lebanon 24
07-03-2022 | 16:00
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حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية بعد تردد أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن وصول ثروة الفنانة فيفي عبده إلى 50 مليون دولار.

وكشف مصدر مقرب من عبده في تصريحات صحافية عدم صحة كل ما تردد من أنباء عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن هذا الأمر، مؤكداً أن ثروة فيفي عبده لم تصل إلى هذا الرقم أو نصفه إلى الآن، مضيفًا أن الأخيرة لا تلتفت لمثل هذه الشائعات التي تُثار بشأنها من حين لآخر، بخاصة أنها مشغولة بتصوير دورها في مسلسلها الجديد "شغل عالي" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
المصدر: لها
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