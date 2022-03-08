"أصغر من ابنتها"... والدة بسمة تثير الجدل بأحدث إطلالة لها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورة لوالدة بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، مع ابنتها أثناء وجودهما بمدينة الجونة بالغردقة.وظهرت بالفعل والدة بسمة بوسيل بملامح متغيرة عن فترة اشتراك ابنتها في برنامج "ستار أكاديمي"، وعن الصور العائلية التي كانت تظهر فيها وقتها، ما أكد بشكل قاطع أن والدة الفنانة المغربية تغيرت ملامحها بشكل تام، فأصبحت شابة وعلامات تقدم العمر اختفت تماماً.وأثار ظهور والدة بسمة بوسيل والتغير الملحوظ في ملامحها الجدل، حيث انقسم المتابعون إلى فئتين، فمنهم من أشاد بملامحها وأكد أنها تبدو كشقيقة لابنتها وأصغر منها، وبين متنمر عليها، ومتهم إياها بإجراء عمليات تجميل.