17
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
"أصغر من ابنتها"... والدة بسمة تثير الجدل بأحدث إطلالة لها
Lebanon 24
08-03-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورة لوالدة بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، مع ابنتها أثناء وجودهما بمدينة الجونة بالغردقة.
وظهرت بالفعل والدة بسمة بوسيل بملامح متغيرة عن فترة اشتراك ابنتها في برنامج "ستار أكاديمي"، وعن الصور العائلية التي كانت تظهر فيها وقتها، ما أكد بشكل قاطع أن والدة الفنانة المغربية تغيرت ملامحها بشكل تام، فأصبحت شابة وعلامات تقدم العمر اختفت تماماً.
وأثار ظهور والدة بسمة بوسيل والتغير الملحوظ في ملامحها الجدل، حيث انقسم المتابعون إلى فئتين، فمنهم من أشاد بملامحها وأكد أنها تبدو كشقيقة لابنتها وأصغر منها، وبين متنمر عليها، ومتهم إياها بإجراء عمليات تجميل.
(زهرة الخليج)
تابع
الأكثر قراءة
كلامٌ جديد عن التغذية الكهربائيّة.. وزير الطاقة يكشف ما سيشهده اللبنانيون
Lebanon 24
كلامٌ جديد عن التغذية الكهربائيّة.. وزير الطاقة يكشف ما سيشهده اللبنانيون
11:37 | 2022-03-07
07/03/2022 11:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب من جديد بتوقع عن لبنان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب من جديد بتوقع عن لبنان.. شاهدوا الفيديو
01:00 | 2022-03-08
08/03/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!
Lebanon 24
آتية من تركيا العاصفة "نور" ستحل ضيفاً ثقيلاً على لبنان.. آذار سيتحوّل إلى كانون "ثالث"!
00:17 | 2022-03-08
08/03/2022 12:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُباع بـ1500 ليرة بطريقة واحدة.. ما هي؟
Lebanon 24
الدولار يُباع بـ1500 ليرة بطريقة واحدة.. ما هي؟
14:41 | 2022-03-07
07/03/2022 02:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيما العالم منشغل بأوكرانيا.. بوتين "يستولي" بهدوء على دولة أخرى!
Lebanon 24
فيما العالم منشغل بأوكرانيا.. بوتين "يستولي" بهدوء على دولة أخرى!
04:30 | 2022-03-08
08/03/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:00 | 2022-03-08
كوليت الحلاني في فيديو طريف.. هذا ما فعلته مع اكواب ضخمة من "الايس كريم"
04:27 | 2022-03-08
بعد أيام فقط على زفافها.. فنانة عربية تنفصل عن زوجها!؟
03:30 | 2022-03-08
إعلامية "الجديد" بنحافة مُفرطة.. شاهدوا الصورة
02:16 | 2022-03-08
والدة لاميتا فرنجية الشقراء تسرق الأضواء منها.. تعرفوا إليها (صور)
16:00 | 2022-03-07
ثروة فيفي عبده حديث الجمهور على مواقع التواصل... هل وصلت إلى 50 مليون دولار؟
14:00 | 2022-03-07
أصالة تطلب من جمهورها مساعدتها في هذا الأمر (صورة)
فيديو
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
08:52 | 2022-03-07
08/03/2022 17:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن وضع لبنان والدولار والحرب في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-07
08/03/2022 17:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ "ستينغر" الأميركي يُدمّر هليكوبتر روسية في أوكرانيا (فيديو)
01:00 | 2022-03-06
08/03/2022 17:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact