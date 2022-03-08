كيم كاردشيان بإطلالة غير مألوفة... مصنوعة من شرائط لاصقة (فيديو)

كعادتها في إثارة الجدل من خلال أزيائها، فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان الجمهور مرة جديدة بعد ظهورها بملابس غريبة أثناء حضورها عرض Balenciaga لخريف 2022.

وارتدت كيم كاردشيان في عرض الأزياء جمبسوت مصنوع بالكامل من الشرائط اللاصقة من اللون الأصفر، وذلك من تصميم بيت الأزياء العالمي Balenciaga وحملت حقيبة صغيرة الحجم نفس الشكل مع حذاء من الشرائط أيضاً يحمل حروف بيت الأزياء للترويج للعلامة الشهيرة.

وكانت كاردشيان ترتدي تحت الشرائط اللاصقة ملابس ضيقة من اللون الأسود، وقام فريق عمل بلف جسمها بالكامل بالشريط اللاصق، وتركت شعرها بتسريحة بسيطة، مع مكياج بألوان فاتحة لتسلط الأضواء على الأزياء فقط، واكتفت بنظارة شمسية متوسطة الحجم باللون الأسود.