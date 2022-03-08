المرأة

بعد أيام فقط على زفافها.. فنانة عربية تنفصل عن زوجها!؟

Lebanon 24
08-03-2022 | 04:27
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انتشرت في الفترة الأخيرة شائعات تفيد بطلاق الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز عن زوجها المهندس المعماري مصطفى كامل بعد أيام فقط من عقد قرانهما الذي حضره مجموعة من النجوم والإعلاميين.

 

وأفادت بعض التقارير الإخبارية أن دنيا عبدالعزيز وزوجها انفصلا، إلَّا أن مصدرا مقربا منهما نفى هذه الأخبار، وأكَّد أنهما يستعدان لحفل زفافهما المقرر عقده بعد عيد الفطر السعيد.

 

A post shared by Donia Abdalaziz official (@donia_abd_elaziz)


 
 

ولفت إلى أن انفصال الثنائي مستحيل بسبب علاقتهما الوطيدة فقد جمعتهما علاقة صداقة متينة تعود لـ12 عامًا.

 

وقد احتفلت الفنانة بعقد قرانها بتاريخ 22/02/2022 في حفل أقيم في القاهرة بحضور المقربين والأصدقاء وعدد من الفنانين، حيث اعتقد الكثيرون أنه حفل زفافها لارتدائها أكثر من فستان أبيض ملفت.

المصدر: البوابة
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