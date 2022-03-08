إليكِ 10 سمات تميّز الحب الحقيقي

الحب الحقيقي هو الذي يحدث بلا سبب، ولكن إظهار حبك لزوجك، وممارسته بواقعية هو الحب الحقيقي الذي يدوم، ويدعم علاقتكما، ويحسّن حياتكما.والحب الحقيقي له سمات تميّزه، عليكِ تحقيقها حتى تنعمي به في زواجك. السطور التالية تحمل لكِ أهم 10 سمات تميّز الحب الحقيقي.1- الحب الحقيقي يشمل الصبرالصبر لا يعني أن تتحكمي في غضبك عندما يخطئ زوجك في موقف بسيط، فالحب الحقيقي يتجلى في الصبر على الأزمات، وتقديم الدعم لزوجك دون أن تشعريه بأنكِ تشعرين بالملل أو الضيق.2- الحب الحقيقي لطيفمن السهل أن تطهي لزوجك وجبته المفضلة، ولكن الألطف هو إعدادها له بعد خلاف كبير بينكما، هذا يعني أن حبك له حقيقي، لأنكِ لطيفة معه حتى في الخلافات.3- الحب الحقيقي لا مكان فيه للحسدالحسد يولّد الاحتقار، لذا لا مجال له بين الزوجين، على سبيل المثال، تضطرين للسهر مع طفلك الرضيع، بينما زوجك نائم لأن لديه عمل في الصباح الباكر، ولكن على الرغم من إرهاقك الشديد، أنتِ لا تشعرين بالحسد تجاه نوم زوجك، فداخلكِ قناعة أن علاقتكما تكاملية، وليست تنافسية.4- الحب الحقيقي ليس به تكبّرمثل الحسد، لا مجال للتكبّر بين الزوجين، ولا بأس من تحمل كل منهما لنصيبه من الخطأ، ولن يضر كرامتك الاعتراف بالخطأ والاعتذار إذا كنتِ مخطئة فعلاً.5- الحب الحقيقي أساسه الاحترامالاحترام المتبادل بين الزوجين أمر واجب، والاحترام ليس فقط ما يظهر لزوجك، ولكن احترامك له بينك وبين نفسك، واحترامه أمام الآخرين حتى لو لم يكن موجوداً، وحتى لو كنتِ وسط زوجات يتحدثن بنحو غير لائق عن أزواجهن. تمسكي دائماً باحترامك لزوجك.6- الحب الحقيقي يحمل إيثاراً وليس أنانيةالتمركز حول الذات لا يصلح للحياة الزوجية، حيث تعتمد على المشاركة، والمشاركة تعني تبادل المصالح، والمساواة، لذا في علاقة تقوم على الحب الحقيقي، يظهر الإيثار، ويختفي السعي وراء الذات فقط دون اعتبار لشريك الحياة.7- الحب الحقيقي يقدم الغفرانالغفران بين الزوجين يجب أن يكون بمفهومه الصحيح، وهو أن يخطئ أحد الطرفين، ولكنه يندم ويعترف بخطئه، وبالتالي يمنحه شريك حياته فرصة، فيغفر له.والغفران يعني تخطي الخطأ تماماً، وعدم إنشاء أرشيف للأخطاء من أجل استدعاؤها في المستقبل عند كل خلاف. الغفران في علاقة الحب الحقيقي، هو غفران حقيقي نقي وصادق.8- الحب الحقيقي يشترط الإخلاصالإخلاص يظهر في أوقات الأزمات، أن تمر علاقتكما بفترة صعبة، أو تتعرضان لمشكلة في العلاقة الحميمة، ولكن يظل كل منكما مخلصاً للآخر، حتى في الأمور الدقيقة التي لا تظهر للعلن.9- الحب الحقيقي يقدم الأمان، والثقة، والأمل، والكفاحأي علاقة قائمة على حب حقيقي، يتجلى فيها الشعور بالأمان في أوقات الأزمات، كما يكون كلا الطرفين على استعداد للكفاح من أجل شريك حياته.الحب الحقيقي يمنح الثقة دون شروط، ويتحلى من يشعر به بالأمل دائماً، فهناك أمل ما دام من تحبه معك.10- الحب الحقيقي لا يفشل أبداًالزواج ليس سهلاً، إنه يشمل الكثير من المسؤوليات والضغوط، ويمر بفترات هبوط وصعود، والعديد من الأزمات الكبرى، ولكن بعد مرور السنوات، تجدين أنكِ تشعرين بالسعادة لمرورك بهذه التجربة رغم كل ما تشمله من صعوبات، تبتسمين وأنتِ ترين ثمار حياتك الزوجية الثرية، فقط لأنكِ خضتِ كل هذا مع من تحبين.