المرأة

بأجواء عائلية هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها الخمسين.. ووالدتها المصرية تخطف الأنظار بجمالها شاهدوا الصور

Lebanon 24
09-03-2022 | 02:00
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احتفلت الفنانة هيفا وهبي مساء أمس الثلاثاء بعيد ميلادها الذي يُصادف في 10 آذار في أحد المطاعم في بيروت.

 

هيفا كانت محاطة بعائلتها وبعدد من الأصدقاء، وهي لفتت الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت توب وبنطالا باللونين الفضي والأسود.

 

وظهرت هيفا مع شقيقتيها هناء وعليا، واللافت أيضا كان ظهور والدتها المصرية سيدة عبدالعزيز إبراهيم جاد التي خطفت الأنظار بجمالها.

 

 
 
 

 

 

واعتبر بعض المتابعين ان هيفا تشبه والدتها إلى حد كبير.

 
 

 
 
 

 

واللافت أيضا كان قالب الحلوى المميز الذي كتب عليه : الأولى والديفا الوحيدة".

 

يُذكر ان هيفا ولدت في 10 آذار 1972 بحسب ما ورد في غوغل، أي انها احتفلت بعيدها الخمسين.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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