المرأة

قمر تنشر صورة جديدة لابنتها.. وجمالها حديث الجمهور

Lebanon 24
09-03-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-928534-637824169923177727.png
Doc-P-928534-637824169923177727.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة قمر صورة جديدة مع ابنتها "لونا" عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

 

وعلقت قمر على الصورة قائلة: "ابنتي الصغيرة، نور حياتي"

A post shared by 𝓐𝓶𝓪𝓻 🧿 (@singeramar)


 
 

وانهالت التعليقات على الصورة، من بينها: "كتير بتشبهك، الله يخليلك ياها، قمرين، اسم الله شو حلوة"، وغيرها من التعليقات.

 

وكانت قمر قد ردت على الاتهامات التي وجهها لها عدد من متابعيها بإنجابها ابنتها من دون زواج، وعبر خاصية ستوري بحسابها على انستغرام نشرت صورة من جواز سفر ابنتها الأميركي.

 

وعلقت قمر: "نيال المظلوم يلي عند ربه بريء، لكل العالم اللي عم يحكوا ويكتبوا حكي شمال ويمين، ويقولوا عني حكي طالع ونازل ومش منيح وإنو بنتي خلقت ومش عارفين مين بيا".

 

وتابعت: "هيدا باسبور بنتي الأميركي، وهيدا اسم بيا، ياريت تلتهوا بحالكم وشو بدكم بالعالم، لونا مهدي الغندور، الله يبعتلك أيام حلوة".

المصدر: البوابة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-03-09
04:00 | 2022-03-09
03:03 | 2022-03-09
02:00 | 2022-03-09
16:00 | 2022-03-08
14:00 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website