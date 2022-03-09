قمر تنشر صورة جديدة لابنتها.. وجمالها حديث الجمهور

نشرت الفنانة قمر صورة جديدة مع ابنتها "لونا" عبر حسابها على تطبيق انستغرام.

وعلقت قمر على الصورة قائلة: "ابنتي الصغيرة، نور حياتي"

View this post on Instagram

A post shared by 𝓐𝓶𝓪𝓻 🧿 (@singeramar)





وانهالت التعليقات على الصورة، من بينها: "كتير بتشبهك، الله يخليلك ياها، قمرين، اسم الله شو حلوة"، وغيرها من التعليقات.

وكانت قمر قد ردت على الاتهامات التي وجهها لها عدد من متابعيها بإنجابها ابنتها من دون زواج، وعبر خاصية ستوري بحسابها على انستغرام نشرت صورة من جواز سفر ابنتها الأميركي.

وعلقت قمر: "نيال المظلوم يلي عند ربه بريء، لكل العالم اللي عم يحكوا ويكتبوا حكي شمال ويمين، ويقولوا عني حكي طالع ونازل ومش منيح وإنو بنتي خلقت ومش عارفين مين بيا".

وتابعت: "هيدا باسبور بنتي الأميركي، وهيدا اسم بيا، ياريت تلتهوا بحالكم وشو بدكم بالعالم، لونا مهدي الغندور، الله يبعتلك أيام حلوة".