ستيفاني صليبا تلفت الأنظار بإطلالة بنقشة النمر.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، لفتت فيها الأنظار حيث اختارت إطلالة بنقشة النمر.
وعلقت ستيفاني على الصور متطرقة إلى يوم المرأة العالمي فكتبت: "المرأة القوية لا تلعب دور الضحية، لا تثير الشفقة ولا تلوم أحد ،،،، بل تقف وتواجه ! ".
View this post on Instagram
A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
يُذكر ان ستيفاني موجودة حاليا في تركيا حيث تصور مسلسل "سنوات الجريش" الذي تلعب فيه دور جندية وسيعرض في الموسم الرمضاني.