المرأة

ستيفاني صليبا تلفت الأنظار بإطلالة بنقشة النمر.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
09-03-2022 | 03:03
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، لفتت فيها الأنظار حيث اختارت إطلالة بنقشة النمر.

 

وعلقت ستيفاني على الصور متطرقة إلى يوم المرأة العالمي فكتبت: "المرأة القوية لا تلعب دور الضحية، لا تثير الشفقة ولا تلوم أحد ،،،، بل تقف وتواجه ! ".

 

A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 

يُذكر ان ستيفاني موجودة حاليا في تركيا حيث تصور مسلسل "سنوات الجريش" الذي تلعب فيه دور جندية وسيعرض في الموسم الرمضاني.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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