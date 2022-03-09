المرأة

ملامحها تغيرت بالكامل.. هكذا أصبحت النجمة العالمية مادونا بعد التجميل (صورة)

Lebanon 24
09-03-2022 | 11:00
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انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة العالمية مادونا أثناء تواجدها مع ابنها روكو ريتشي، في شوارع لندن أظهرت بوضوح تغيّر ملامحها بالكامل نتيجة عمليات التجميل.

 

وأطلّت النجمة البالغة من العمر 63 عاماً وهي ترتدي ملابس سوداء عبارة عن معطف أسود طويل مع توب وشورت قصير ووضعت حول خصرها حزاماً رفيعاً أحمر اللون، مع نظّارة شمسية كبيرة الحجم غطّت عينيها ولكنها لم تتمكن من إخفاء التغيير الحاصل في وجهها نتيجة حقن البوتوكس وشدّ التجاعيد لتعود شابة ثلاثينية.

 

 
 

وتعرّضت مادونا للكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة باعتبار أن البوتوكس لم يغيّر فقط من قسمات وجهها، بل مسح الملامح الجميلة التي كانت تتمتع بها، وباتت كمن يُخضع صوره للفوتوشوب مع بعض الخطوط الرفيعة على الرقبة، وأكد الكثير من متابعيها أن عمليات التجميل قد تُظهرها بملامح أصغر في السنّ ولكن يدها المتجعّدة والنحيلة تفضح عمرها الحقيقي.

 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وتم تداولها بكثافة، وفيما رأى البعض أن مادونا تبالغ في التجميل، أكد البعض الآخر أن الصورة فوتوشوب، واعتبر آخرون أنها جميلة ولا تزال تحافظ على شبابها ورشاقتها.

 

المصدر: لها
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