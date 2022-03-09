15
o
بيروت
17
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
معايدة غريبة من وصيفة ملكة جمال لبنان في يوم المرأة العالمي: "ينعاد عليكن يا حيايا" (صورة)
Lebanon 24
09-03-2022
|
08:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
عايدت وصيفة ملكة جمال لبنان، ميرا طفيلي، النساء في يوم المرأة العالمي بطريقة غريبة. وقالت عبر منشور عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "ينعاد عليكن يا حيايا، يوم الحايا العالمي".
مواضيع ذات صلة
المرتضى أضاء المتحف الوطني احتفاء بيوم المرأة العالمي: نكرم انفسنا بتكريمها
Lebanon 24
المرتضى أضاء المتحف الوطني احتفاء بيوم المرأة العالمي: نكرم انفسنا بتكريمها
09/03/2022 19:40:06
09/03/2022 19:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
القصيفي حيا الصحافيات والاعلاميات في يوم المرأة العالمي
Lebanon 24
القصيفي حيا الصحافيات والاعلاميات في يوم المرأة العالمي
09/03/2022 19:40:06
09/03/2022 19:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
درويش في يوم المرأة العالمي: لتكن مناسبة لنؤكد حقها في إعطاء الجنسية لأولادها
Lebanon 24
درويش في يوم المرأة العالمي: لتكن مناسبة لنؤكد حقها في إعطاء الجنسية لأولادها
09/03/2022 19:40:06
09/03/2022 19:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون التقى في يوم المرأة العالمي العسكريات في لواء الحرس الجمهوري وهنأهن بالعيد: ما كان مستحيلاً في الماضي صار حقيقة ودور المرأة في الجيش والقوى الأمنية فاعل ومؤثر ويؤكد على قدراتها في دخول معترك كان مخصصاً للرجال
Lebanon 24
الرئيس عون التقى في يوم المرأة العالمي العسكريات في لواء الحرس الجمهوري وهنأهن بالعيد: ما كان مستحيلاً في الماضي صار حقيقة ودور المرأة في الجيش والقوى الأمنية فاعل ومؤثر ويؤكد على قدراتها في دخول معترك كان مخصصاً للرجال
09/03/2022 19:40:06
09/03/2022 19:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ميرا طفيلي
يوم المرأة العالمي
الأكثر قراءة
إجراءٌ عاجل في المصارف بشأن سحب الدولار.. إليكم ما يحصل
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في المصارف بشأن سحب الدولار.. إليكم ما يحصل
04:22 | 2022-03-09
09/03/2022 04:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاعٌ ناري لسعر البنزين اليوم.. هكذا أصبح
Lebanon 24
ارتفاعٌ ناري لسعر البنزين اليوم.. هكذا أصبح
04:32 | 2022-03-09
09/03/2022 04:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في المعلومات... سوريا تقدم عرضا جديدا للبنان!
Lebanon 24
في المعلومات... سوريا تقدم عرضا جديدا للبنان!
03:00 | 2022-03-09
09/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـMTV.. وهذه وجهتها
Lebanon 24
اعلامية تقدم استقالتها من الـMTV.. وهذه وجهتها
02:00 | 2022-03-09
09/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ دولار "صيرفة" قد يتغيّر.. كيف سيكون؟
Lebanon 24
سعرُ دولار "صيرفة" قد يتغيّر.. كيف سيكون؟
02:31 | 2022-03-09
09/03/2022 02:31:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2022-03-09
ملامحها تغيرت بالكامل.. هكذا أصبحت النجمة العالمية مادونا بعد التجميل (صورة)
08:40 | 2022-03-09
إبنة هيفا وهبي تشبه ممثلة لبنانية شهيرة.. والاخيرة جريئة في إطلالاتها دائماً (صور)
08:00 | 2022-03-09
إطلالات جريئة في باريس للممثلة الشابة (فيديو وصور)
05:00 | 2022-03-09
قمر تنشر صورة جديدة لابنتها.. وجمالها حديث الجمهور
04:00 | 2022-03-09
ظهرت على السرير وبوضعيات جريئة.. ميريام فارس تُثير الجدل بجلسة تصوير مُثيرة (صور)
03:03 | 2022-03-09
ستيفاني صليبا تلفت الأنظار بإطلالة بنقشة النمر.. شاهدوا كيف بدت (صور)
فيديو
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتكون من بين أجمل مركبات "الكروس أوفر" وأفضلها... تعرفوا إلى سيارة "فولفو" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-09
09/03/2022 19:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
علاء زلزلي يعرض على طليقته الزواج مجدداَ على الهواء.. فكيف أجابت؟ (فيديو)
Lebanon 24
علاء زلزلي يعرض على طليقته الزواج مجدداَ على الهواء.. فكيف أجابت؟ (فيديو)
04:30 | 2022-03-09
09/03/2022 19:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة ديانا فاخوري تتحدث عن حياتها العاطفيّة.. ماذا قالت؟ (فيديو)
08:52 | 2022-03-07
09/03/2022 19:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact