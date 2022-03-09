معايدة غريبة من وصيفة ملكة جمال لبنان في يوم المرأة العالمي: "ينعاد عليكن يا حيايا" (صورة)

عايدت وصيفة ملكة جمال لبنان، ميرا طفيلي، النساء في يوم المرأة العالمي بطريقة غريبة. وقالت عبر منشور عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "ينعاد عليكن يا حيايا، يوم الحايا العالمي".