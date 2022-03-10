المرأة

من منزلها الفخم.. هيفا وهبي تخطف الأنظار في عيدها بفستان قصير وشاهدوا كيف رقصت بدلع (فيديو)

Lebanon 24
10-03-2022 | 02:00
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تواصل الفنانة هيفا وهبي الاحتفال بعيد ميلادها الذي يُصادف في 10 آذار، فبعد الاحتفال مع عائلتها مؤخرا في أحد المطاعم، احتفلت هيفا أمس بعيدها في منزلها الفخم في بيروت.

 

وخطفت هيفا الأنظار بفستان قصير باللونين الزهر والبرتقالي مع شلحة طويلة عند الكتف. واعتمدت تسريحة الشعر المموج.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

ولفتت الزينة الأنظار وهي مستوحاة من فصل الربيع وغلب عليها اللون الزهري والفراشات.

 

وظهرت هيفا في أحد الفيديوهات وهي ترقص بدلع على أنغام أغنية الفنان الاماراتي حسين الجسمي "ما بحبك".

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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