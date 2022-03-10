المرأة

تحديات الحياة تقوّي علاقتك الزوجية بخمس طرق

Lebanon 24
10-03-2022 | 11:00
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خلال سنوات الزواج، يتعرض الزوجان للكثير من التحديات، سواء أزمات أو مشاكل أو تحديات مثل تربية الأطفال وفترات الحمل والولادة ورعاية الرضيع، عقبات قد تبدو أنها تعرقل مسيرة الزواج، بينما في الحقيقة هي تصقله وتثريه وتجعل العلاقة بين الزوجين أقوى وتجعلهما أكثر قرباً وانسجاماً.
 
أنتِ الآن في خضم تحديات حياتك الزوجية، ولكن عليكِ إدراك أن هذه التحديات تفيد زواجك وتقوّيه بخمس طرق. تابعي القراءة وتعرفي إليها.
 
1- التحديات تعرّف كلاً منكما إلى الآخر أكثر
لن تعرفي كل قدرات زوجك، إلا عندما يوضع في اختيارات تحتاج إلى إظهار هذه القدرات، ونفس الشيء بالنسبة إلى زوجك، لذا فالتحديات التي تواجهكما، تكون فرصة لإظهار القدرات والمهارات، وفرصة ليتعرف كل منكما إلى الآخر بعمق.
 
2- التحديات تعزز تقدير كل منكما للآخر
بينما يظهر كل منكما مهاراته وقدراته للتعامل مع كل تحدي، فإن بذل الجهد من أجل تخطي هذا التحدي، يزيد الشعور بتقدير شريك الحياة الذي يبذل كل ما بوسعه من أجل مصالح الأسرة.
 
3- التحديات تجعلكما قدوة لأطفالكما
عندما تبذلان الجهد من أجل تخطي التحديات، وتنجحان في حماية مصالح الأسرة والحفاظ على استقرارها، فإن تجربة الكفاح المشترك بينكما تكون قدوة رائعة لأطفالكما، حيث تصبحان نموذجاً حياً أمام الأطفال للنجاح في تخطي الصعاب ومواجهة تحديات الحياة، ويرى الأطفال أن طالما والديهما تمكنا من فعل شيء، فإنه بإمكانهم تحقيق نفس الإنجاز.
 
4- التحديات يعزز الترابط بينكما
الكفاح معاً، وتخطي الأزمات ومواجهة التحديات معاً، يشعركما بالقرب، وبقوة الحب الذي دفعكما إلى بذل مجهود عظيم من أجل الحفاظ على كيان الأسرة الذي نشأ بأيديكما معاً، ما يجعلكما أكثر ترابطاً وانسجاماً وتمسكاً كل منكما بالآخر.
 
5- التحديات تصنع تاريخ العلاقة
المرور بأزمات ومواجهة تحديات يمر به جميع الأزواج، ولكن تخطي هذه الأزمات بنجاح، والنجاة منها والحفاظ على الأسرة، هو ما يعزز العلاقة بين الزوجين، ويصنع تاريخ مشرّف للعلاقة، تاريخ يجعل النظر إليها بعد سنوات طويلة، يثبت على أنها كانت تستحق كل ما بُذل من أجلها.
المصدر: نواعم
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