هذه الأخطاء قد تتلف الشعر المصبوغ.. تعرّفي إليها

يبدو الشعر المصبوغ باهتاً في الغالب، ولا يتمتع بصحة جيدة، ويعزو الخبراء ذلك إلى بعض الأخطاء التي ترتكبها المرأة قبل عملية الصبغ وبعدها، فتضر بشعرها وتفقده إشراقته. فيما يلي أهم الأخطاء التي ينبغي تفاديها حتى تتمتعي بشعر صحي ولامع وكثيف:1 ــ صبغ الشعر المتضرّريؤدي صبغ الشعر إلى تضرره وتدهور صحته، فما بالك بصبغ شعر متضرر ويعاني في الأساس، لذلك ينصح الخبراء، وفق تقرير نشره موقع جورنال دي فام، بعلاج الشعر قبل أسابيع من صبغه، وقص الشعر التالف، كما يشيرون إلى أن الشعر الجاف والتالف يمنع تماسك الصبغة والاحتفاظ بها لفترة أطول.2 ــ استخدام منتجات غير مناسبةأول اختيار مهم هو اختيار الشامبو. عليك أن تقتني دوماً الشامبوهات الهادئة من دون السولفات، والمصنوعة خصيصاً للشعر الملون، لأن الاختيار السيئ سيؤدي إلى معاناة الشعر من الجفاف والإضرار بالصبغة التي تصبح باهتة بسرعة، وفيما بعد انتبهي جيداً إلى منتجات تصفيف الشعر والتأكد من أنها خالية من الكحول الذي يؤدي إلى جفاف الشعر ويزيد مساماته.3 ــ عدم استخدام علاجات تلوينيسمح علاج التلوين، الذي يتخذ غالباً شكلاً ماسكاً، بأن تدوم الصبغة فترة أطول ويحتفظ الشعر بفضله بلمعانه، وهناك تركيبات خاصة بالشعر الأسود والأشقر والنحاسي وغيرها، والمهم هو اختيار الماسك الذي يقترب جداً من لون الشعر الطبيعي حتى لا تكون النتيجة مختلفة تماماً عن رغبتك، كما يمكن أن تطلبي من الحلّاقة، التي تتعاملين معها، تحضير علاج تلوين، فبعضهن يقمن بإعداد علاجات فردية وفق طبيعة ولون شعرك.4 ــ شطف الشعر بالماء الساخنيؤدي استخدام الماء الساخن في شطف الشعر بعد الصبغة إلى نتيجة سيئة جداً، وهي شعر باهت ومجعد، لذلك ينصح الخبراء باستخدام الماء الساخن فقط لشطف الشامبو وإزالة الأوساخ، كما يوصون بشطف أخير بالماء البارد، وليس بالضرورة ماء بارداً جداً، حتى تحافظي على لمعان شعرك.5 ــ كثرة الغسليسبب غسل الشعر مرات عديدة بعد تطبيق الصبغة إلى جفافه وإضعافه، لأننا كلما غسلنا الشعر أصبح هشاً وضعفت معه الصبغة. لذلك يجب ألا يتجاوز عدد مرات الغسل 3 مرات أسبوعياً.6 ــ عدم حماية الشعريعتبر الشعر حساساً مثل البشرة، وينبغي علينا حمايته من كل الظروف والأجواء، خاصة خلال فترة الصيف، حيث علينا أن نحميه من الأشعة فوق البنفسجية وملح البحر أو الكلور في المسبح، كل هذه العوامل تؤدي إلى تهيجه وجفافه وبالتالي تلف لونه.ولحماية شعرك عليك أن تشطفيه بالماء العذب بعد السباحة مباشرة، واستخدام شامبو خفيف مع بلسم وماسك مرة واحدة في الأسبوع، وبالنسبة للحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ضعي زيتاً ناعماً، مثل زيت اللافندر أو المنتجات المناسبة مع ارتداء قبعة.وللسيدات اللواتي يعشقن استخدام أجهزة تصفيف الشعر الكهربائية، عليكن حماية الشعر قبل كل استخدام من خلال منتج مناسب ثم تركه فترة ليجف قبل استخدام الجهاز.7 ــ التصفيف السيئيعني التصفيف السيئ تصفيف الشعر بالطريقة ذاتها يومياً، فهناك سيدات يحافظن على شكل واحد من التسريحة، وهذا يضر الشعر. ولتجنب ذلك ينبغي تصفيف الشعر بطريقة مختلفة على الأقل تغييرها أسبوعياً.