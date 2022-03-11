على أغنية "قلبي الجامد"... روبي ترقص بحماس وإثارة! (فيديو)

شاركت الفنانة المصرية روبي مع جمهورها فيديو جديد لها وهي ترقص على أغنية "قلبي الجامد" ليحيى علاء.



وظهرت روبي وهي ترتدي ملابس سوداء في فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق انستغرام.

وأغنية "قلبي الجامد" شوهدت أكثر من 22 مليون مرة في عام تقريبا، وهي من كلمات وألحان مغنيها يحيى أحمد.