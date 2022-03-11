المرأة

بعد أيام من زفافهما..إحدى مشاهير مواقع التواصل وزوجها في المستشفى

Lebanon 24
11-03-2022 | 09:50
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أعلنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي دونا الحسين شقيقة الفنانة  السعودية هبة الحسين عن تعرضها وزوجها لأزمة صحية بعد يومين فقط من احتفالها بزفافها.

وأعلنت دونا أنها وزوجها يعانيان من أزمة صحية صعبة تسببت في دخولهما المستشفى خلال الساعات الماضية، كما أن زوجها من المقرر أن يجري عملية جراحية اليوم، حيث ناشدت دونا متابعيها على سناب شات الدعاء لهما.

ونشرت دونا الحسين عبر سناب شات مقطع فيديو لزوجها دون إظهار وجهه وظهر فيه الطبيب وهو يقدم المساعدة اللازمة له في المستشفى، وعلقت على الفيديو وقالت: "لا حول ولا قوة إلا بالله، محمد من الأمس مريض وسيدخل العمليات اليوم".

من جانبها أعادت شقيقتها هبة الحسين نشر المقطع ودعت لدونا وزوجها بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر أن دونا الحسين احتفلت بزفافها في أجواء  تميزت بالفخامة وكانت حديث الجمهور خلال اليومين الماضيين، حيث ظهرت فيها العديد من الفرق الاستعراضية، كما تواجد بالحفل كل من داليا مبارك والفنانة همس والفنان عايض يوسف زوج الفنانة هبة الحسين، فيما ظهرت العروس دونا الحسين وهي ترقص مع شقيقتها في إحدى الفيديوهات.
 
(زهرة الخليج)
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