المرأة

ممثلة لبنانية تُفاجئ الجميع بإطلالة ساحرة بالأحمر.. والجمهور يُعلّق: "ما عرفناكي" (صور)

Lebanon 24
11-03-2022 | 04:00
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نشرت الممثلة ستيفاني عطالله صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام خطفت فيها الأنظار.

 

فقد ارتدت ستيفاني فستانا قصيرا باللون الأحمر وذلك خلال مشاركتها في حفل انطلاق عرض فيلم "فرح" في مهرجان المرأة الدولي في بيروت.

 

A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)


واعتمدت ستيفاني تسريحة الشعر النصف "شينيون" واعتمدت ماكياجا ناعما، ما جعلها تبدو بملامح مختلفة.

 

كما لفتت ستيفاني الأنظار بالمجوهرات التي كانت تضعها.

 

 

وقد أثنى المتابعون على إطلالة ستيفاني وشبهها البعض بالمغنية العالمية آريانا غراندي، ومن بين التعليقات: "ما عرفناكي".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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