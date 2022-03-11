هجوم حاد من جمهور المغرب على رضوى الشربيني!

شنّ جمهور المغرب هجوماً حاداً على الإعلامية المثيرة للجدل دائماً رضوى الشربيني بسبب آرائها عن علاقة المرأة والرجل، وذلك بعد الندوة التي أقامتها في العاصمة المغربية الدار البيضاء، من خلال برنامج "ستوديو الفنون الحية"، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، والتي ناقشت خلالها كيفية النهوض بالمرأة العربية.وقالت رضوى في ندوتها: "الشعب المغربى ستاته حلوة وقمر وريحتهم حلوة"، و"ستات وبنات المغرب شيك وأنا بحب الشياكة وبحب الستات اللي بتهتم بنفسها والسيدات لسن شمعة تحترق من أجل الآخرين".وأضافت: "ستات المغرب بيعرفوا ياخدوا حقهم عشان كدا أنا بحبهم. ليس لدى تعليق على ما يقال عني بأنني أتيت للمغرب لطلاق النساء من أزواجهن وده مش تفكيري والست أما بتكون عاوزة تعمل حاجة بتعملها مش محتاجة حد يطلّقها أو يصالحها والست المغربية صوتها من دماغها ومش محتاجة رضوى الشربيني عشان تيجي تقولها والنبي اطّلقي".واختتمت رضوى حديثها بالقول: "ريحة البنات المغاربة أكتر حاجة لفتت انتباهي ليهم وهما "مزز" عاوزاهم يفضلوا زي ما هما".تصريحات رضوى رغم أنها في ظاهرها تبدو مدحاً للمرأة المغربية إلا أنها أتت بنتيجة عكسية حيث أكدت تقارير صحافية مغربية أن تواجدها في المملكة المغربية في اليوم العالمي للمرأة يُعدّ إهانة للمرأة المغربية، ولجميع النساء اللواتي يناضلن بشكل يومي للحصول على حقوقهن، مؤكدةً أن رضوى تستخدم قضية المرأة فقط للشهرة من دون أن تؤمن بها.كما انتقدت التقارير الصحافية تصريحات رضوى خلال الندوة مؤكدةً أنها لم تقدّم أي كلمة أو فكرة تناصر بها حقوق المرأة، كما ترى أن فيديوهاتها تحقق مشاهدات عالية لأنها مسألة عادية في زمن وصفته بـ"التفاهة".أما الجمهور فيرى أن رضوى الشربيني لا تقدّم النصائح إلا بما يخدم مصلحتها فقط، وأن تصريحاتها في الندوة بهذه المناسبة بمثابة إهانة لذكاء النساء العربيات ككل، مؤكدين أن "رضوى جايّة المغرب لتعليم البايرة والساقطة وحث الفتيات على كيفية العيش بدون رجال".