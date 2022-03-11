الرموش المغناطيسية.. هل هي آمنة؟

عادةً يتم تسويق الرموش المغناطيسية على أنها سهلة الاستخدام وآمنة، لكنَّ عينيكِ أيضاً مهمتان وحساستان، وإليك ما تحتاجين معرفته حول هذا الاتجاه التجميلي:ما الرموش المغناطيسية؟في الواقع هي رموش اصطناعية، إلا أنها تحتوي على مغناطيس بدلاً من استخدام الغراء، حيث تعلق في طبقتين فوق وتحت خط رموشك العلوية، ويمكنكِ إزالتها عن طريق تقشير الطبقات برفق، وقد ارتفعت شعبيتها عام 2018، لسبب رئيسي وحيد هو الراحة.لكن وكما هي الحال مع أي شيء يلامس جسدك، لا بدّ من معرفة ما إذا كان ترافق استخدام الرموش المغناطيسية مخاطر محتملة.هل هي آمنة؟يبدو أن الإجابة المختصرة هي نعم، لكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعيها في اعتبارك، وهي:في حين أن المواد اللاصقة المستخدمة مع الرموش الاصطناعية التقليدية، يمكن أن تسبب الحساسية والتهيج، فإن الرموش المغناطيسية لا تستخدم هذه المواد اللاصقة، لكن لايزال من الممكن أن تصاب العين بالحساسية أو العدوى، إذا لم تستخدميها بشكل صحيح وبحذر.وكما هي الحال مع الرموش الاصطناعية الأخرى، لايزال من الممكن أن تفقدي رموشكِ الطبيعية عند إزالة الرموش المغناطيسية، حيث يمكن تكسر رموشك الطبيعية، أو أن تبدأ بالنمو في الاتجاه الخطأ.وعليكِ أن تضعي في اعتباركِ، أيضاً، أنه وبغض النظر عن النوع الذي تشترينه، فإن لمس عينيك لوضع تلك الرموش يمكن أن يؤدي إلى عدوى العين وإصابتها بالحساسية.نصائح للأمان:في حال قررتِ استخدام الرموش المغناطيسية، ضعي في اعتبارك الأشياء الآتية:لا تشاركي الرموش المغناطيسية مع الآخرين.حافظي على علبة رموشك نظيفة ومغلقة.لا تقومي بتخزين رموشك المغناطيسية في أماكن شديدة الحرارة.إذا تهيجت عيناك، فتوقفي عن استخدام تلك الرموش.لا تستخدميها إذا كنتِ مصابةً بعدوى أو إذا كان الجلد المحيط بالعين متهيجاً، وتخلصي من أي رموش استخدمتها في الوقت الذي أصبتِ فيه بالعدوى أو التهيج.اغسلي يديك قبل لمس جفونك.احرصي على عدم لمس أو خدش مقلة العين.إذا كنتِ ستخضعين للتصوير بالرنين المغناطيسي، فاستشيري طبيبك لمعرفة إذا كان من الآمن تركها على عينيكِ