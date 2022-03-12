المرأة

بعيدا عن عالم السياسة... إعلاميّة الـ"أو تي في" تستعرض نحافتها في الـ"gym"! (صور)

Lebanon 24
12-03-2022 | 02:00
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بعيدا عن عالم الحوارات السياسيّة والتغطيّة الميدانيّة، نشرت الاعلاميّة في قناة الـ"أو تي في" جويل بو يونس، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، من داخل الـ"gym"، حيث استعرضت نحافتها، ولياقتها. وظهرت وهي تقوم ببعض التمارين الرياضيّة. 
 
 
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