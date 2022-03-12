كارلا حداد بصورة جريئة... ظهرت مجدّدا بروب الاستحمام! (صورة)

نشرت مقدّمة البرامج كارلا حداد، صورة لها من داخل احد الفنادق، وهي ترتدي روب الاستحمام.

والجدير بالذكر أنّ هذه ليست المرّة الاولى التي تنشر فيها كارلا صورا جرئية لها.