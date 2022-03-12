المرأة

كارلا حداد بصورة جريئة... ظهرت مجدّدا بروب الاستحمام! (صورة)

Lebanon 24
12-03-2022 | 05:00
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نشرت مقدّمة البرامج كارلا حداد، صورة لها من داخل احد الفنادق، وهي ترتدي روب الاستحمام.
 
والجدير بالذكر أنّ هذه ليست المرّة الاولى التي تنشر فيها كارلا صورا جرئية لها.
 
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كارلا حداد

روب استحمام

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