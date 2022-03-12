"أمتى رح نشوفك عروس؟"... هل تدخل ملكة جمال لبنان السابقة القفص الذهبي؟ (صور)

كشفت ملكة جمال لبنان لعام 2010، رهف عبدالله أنّها لا تزال غير مرتبطة. ورداً على سؤال لاحد متابعيها قال فيه "أمتى رح نشوفك عروس؟"، أجابت أنّها لا تعرف.