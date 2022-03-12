المرأة

"أمتى رح نشوفك عروس؟"... هل تدخل ملكة جمال لبنان السابقة القفص الذهبي؟ (صور)

Lebanon 24
12-03-2022 | 04:11
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كشفت ملكة جمال لبنان لعام 2010، رهف عبدالله أنّها لا تزال غير مرتبطة. ورداً على سؤال لاحد متابعيها قال فيه "أمتى رح نشوفك عروس؟"، أجابت أنّها لا تعرف.
 
 
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رهف عبدالله

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