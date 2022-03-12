المرأة

شذا حسون تطل بلوك جديد.. والجمهور ينتقد (صورة)

Lebanon 24
12-03-2022 | 14:00
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أجرت الفنانة العراقية شذى حسون جلسة تصوير جديدة خاصة بعملها الأخير الذي جمعها بالفنان محمد قماح، وحمل عنوان "كلمة حلوة". واختارت فيها إطلالة "كاجوال" لافتة، فارتدت طقماً باللون الزهري.
وظهرت حسون بـ "لوك" جديد تعتمده للمرة الأولى وخصوصاً لناحية لون الشعر والقَصّة والتسريحة، إلا أنها فاجأت متابعيها بتغيّر ملامح وجهها.

وانتقد عدد من المتابعين هذه الإطلالة، معتبرين أن هذه الصورة خضعت للفوتوشوب بشكل مبالغ فيه ما أدى إلى تغيير جذري في ملامح حسون.

إلا أن البعض الآخر من المتابعين أثنوا على جمال حسون، رشاقتها وجاذبيتها في هذه الإطلالة، سواء من خلال التصميم الذي اختارته أو "المكياج" وقصة الشعر القصير الذي اعتمدته.
 
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