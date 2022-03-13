بفستان أسود مُثير هيفا وهبي تخطف الأنظار في مصر.. شاهدوا كيف رقصت احتفالا بعيدها (فيديو)

لا زالت الفنانة هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها. فقد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء فرقة هيفا الموسيقية وقد حضروا لها مفاجأة في كواليس حفلها بالقاهرة الذي أقيم مؤخرا وذلك إحتفالاً بعيد ميلادها.

وقد ردت هيفا قائلة: "فرقتي الموسيقية، شكراً لهذه المفاجأة.. أحبكم فرداً فرداً ويا رب النجاح والصحة والعافية".

وبدت هيفا سعيدة ورقصت أثناء غناء الفرقة الموسيقية "سنة حلوة يا جميل".

ولفت هيفا الأنظار بفستانها الأسود الطويل من دون اكمام وبفتحة عند الجانب.