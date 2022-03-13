بعد 27 عاماً على انتخابها ملكة جمال لبنان.. دينا عازار تسحر الجمهور بلوك جديد (فيديو)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت دينا بلوك جديد حيث اعتمدت الغرة وتسريحة الشعر المموج.

دينا من مواليد 1972 ، وانتخبت ملكة جمال لبنان عام 1995 ومثلت لبنان في مسابقات جمالية عالمية .

تُعتبر من أجمل الملكات اللواتي حصدن هذا اللقب وهي لا تزال حتى الآن تحافظ على جمالها ورشاقتها وتمارس الرياضة بانتظام

خاضت مجال التمثيل وتقديم البرنامج وأطلقت في عام 2015 موقع نصائح الموضة والجمال "دنيا دينا".