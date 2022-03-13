مكياج العيون على طريقة نادين نسيب نجيم

تتميز الفنانة نادين نجيم نسيب، ببشرتها الجذابة وملامحها الواضحة وأسلوب مكياجها الناعم والمميز، فهي تمتلك مواصفات جمالية يبحث عنها خبراء التجميل لتنفيذ المكياج الاحترافي على وجهها الاستثنائي، بداية من المكياج الناعم والبرونزي والسموكي وحتى الغرافيكي.نستعرض أبرز وأحدث صيحات المكياج التي اعتمدتها نادين نجيم نسيب والتي زادت من تألقها.المكياج الناعماعتمدت نادين نجيم في هذه الإطلالة، مكياجاً ناعماً ورقيقاً، يبرز جمال عيونها ومعالم وجهها الأنثوي، واستخدمت في هذه الإطلالة الألوان الترابية في ظلال الجفون، مع الهايلايتر لإبراز جاذبية عينيها، بجانب تمرير الكحل الأسود على حدود الجفنين العلوي والسفلي، والاستعانة بالرموش الاصطناعية.كما اختارت نادين نجيم، أحمر الخدود بدرجات من اللون البرونزي الناعم، مع تطبيق الهايلايتر لإبراز ملامح وجهها بأسلوب خاص وفريد، فضلاً عن تحديد الوجه بالكونتور الناعم، واعتمدت أحمر شفاه بدرجات النيود الرقيقة مع ملمع الشفاه الذي يبرز جمالها.المكياج الغرافيكيواحدة من أبرز صيحات المكياج التي اعتمدتها نادين نجيم خلال الفترة الماضية، وهي لوك الإيلاينر الغرافيكي، حيث تطبيق كريم أساس بلون داكن عن لون البشرة الطبيعي، مع تعزيز إشراقة البشرة عن طريق الهايلايتر، واختيار مكياج عيون قوي وجذاب لخطف الأنظار.تعتمد إطلالة مكياج العيون على وضع ظل كريمي باللون البني على كامل العين، ومدّ اللون الأسود إلى الخارج بشكل مجنح ولافت، ثم بواسطة الآيلاينر الأسود السائل، يتم رسم خط الرموش العلوي بشكل مجنح، مع تمرير اللون الأسود فوق الظل على الجفن المتحرك للحصول على رسمة آيلاينر مزدوجة، ثم تحديد الحواجب بقلم بني داكن لملء الفراغات، واستخدام البلاشر وأحمر الشفاه باللون البني الناعم.المكياج السموكينوع آخر من المكياج، نجحت فيه نادين نجيم، بجانب المكياج الترابي الناعم، حيث اعتمدته في كثير من إطلالالتها، وهو أسلوب عيون القطة الذي يمتد نحو الداخل إلى دمعة العين، مع الروج بألوان جريئة.