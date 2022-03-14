المرأة

هل عصير التفاح علاج سريع للإمساك لدى الرضيع؟

Lebanon 24
14-03-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-930362-637827996366548946.jpg
Doc-P-930362-637827996366548946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عند إصابة الرضيع بالإمساك يصبح البحث عن حل سريع على رأس الأولويات، لتخفيف إحساسه بالانزعاج. ويعتبر عصير التفاح من أسرع العلاجات للطفل بعد بلوغه 6 أشهر لتحريك الأمعاء.
يصاب الأطفال الصغار بالإمساك لأسباب عديدة، لكن السبب الأساسي هو أن الجهاز الهضمي النامي لايزال في مرحلة النمو، ولا يستطيع تمرير الطعام المهضوم عبره بكفاءة.
مع ذلك، فإن قلة الإخراج لا تعني بالضرورة إصابة طفلك بالإمساك، فقد تتكرر حركة الأمعاء في اليوم الواحد، وقد يمضي أكثر من يوم من دون إخراج. أما الإمساك الحقيقي فيتضمن صعوبة الإخراج.
ولا يستطيع الرضيع تناول العصائر قبل بلوغ 6 أشهر. فإذا أصيب الصغير بالإمساك بعد ذلك العمر يمكنك تقديم ملعقتين أو ثلاثة من عصير التفاح كعلاج، لأن السكريات والسوائل والبكتين الموجودة به تعمل كمليّن خفيف.
وخلال هذه الفترة يجب استبعاد الموز والأرز والخبز المحمّص من طعام الرضيع، لأنها تسبب نتيجة عكسية.
ويمكنك أيضاً تدليك بطن الطفل أثناء استلقائه على ظهره، ووضعه في حوض ماء دافئ ورفع ساقيه لأعلى باتجاه الصدر، مع التأكد من تناول الصغير ما يكفي من السوائل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:02 | 2022-03-14
04:29 | 2022-03-14
03:00 | 2022-03-14
17:00 | 2022-03-13
15:00 | 2022-03-13
12:00 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website