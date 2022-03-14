فنانة خليجية شهيرة تنفق أموالها على شيء غير متوقّع!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو للفنانة شمس الكويتية مع النجم السعودي هشام الهويش تحدثت فيه عن هوسها الشديد بالأحذية، وكمية الأحذية الفخمة التي تشتريها.



واعترفت شمس بإدمانها شراء الأحذية حيث تمتلك ما يزيد على ألف حذاء، مشيرةً إلى أن حبها الشديد للأحذية من الممكن أن يجعلها تشتري نفس الحذاء مرتين، بنفس اللهفة.

وعن ثمن أغلى حذاء اشترته، كشفت شمس أنها اشترت حذاء بسعر 25 ألف يورو من باريس، لأنه كان مكتوباً عليه أنه أول قطعة يتم تصنيعها في المجموعة.



من جهة أخرى، كشفت شمس في فيديو نشرته عبر حسابها في "إنستغرام" عن تحضيرها لأغنية جديدة بمشاركة دي جي MK، مشيرة إلى أنها ستكون أغنية الموسم.