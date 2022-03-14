هل تملكين "كاريزما" المشاهير؟ اكتشفي ذلك

تنطوي "الكاريزما" على مجموعة مختلفة من المهارات. فالكثير من الناس يرغبون بأن يتمتعوا بالقبول بين نظرائهم في العمل أو الجامعة أو حتى في اللقاءات الاجتماعية.. لكن كيف ذلك؟يرى باحثون نفسيون أن "الكاريزما" تنطوي على التواصل (سواء لفظياً أو من خلال نص مكتوب) باستخدام الاستعارات، والحكايات القوية، واستخدام التعبيرات البلاغية، ولغة الجسد التي تنجح في إيصال عواطفك التي تدعم رسالتك أثناء إظهارك للثقة، وسمات شخصية أخرى، بحسب موقع "بي بي سي كابيتال" البريطاني.ويرى الباحثون أن سحر الشخصية ينطوي على تواصل العيون مع الأفراد مع وميض ابتسامة، وجعلهم يتحدثون عن أنفسهم ويطرحون أسئلة ويعبرون عن التعاطف، بينما لا يحتاج القادة الذين يمتلكون "الكاريزما" بالضرورة إلى التفاعل مباشرة مع الناس الذين يؤثرون فيهم إطلاقاً، فباستطاعتهم فعل ذلك عن بعد. لذا، بينما يحظى أصحاب الشخصيات الساحرة بالشعبية، ليس بالضرورة أن يحظى بها من يتمتعون بالكاريزما.تقول أوليفيا فوكس كابان، المدربة التنفيذية ومؤلفة كتاب "ذا كاريزما ميث" (أسطورة الكاريزما): "يمكن أن تكون شخصاً له كاريزما دون أن تكون محبوباً". وتستخدم ستيف جوبز كمثال على ذلك، واصفة إياه بأنه كان غير محبوب نهائياً من قبل موظفيه، لكنه كان يعتبر صاحب شخصية كاريزمية بشكل لا يصدق.وترسم كابان عدة أنواع من "الكاريزما"، منها "كاريزما قوة النجوم" التي يصعب اكتسابها، مثل تلك التي حظيت بها النجمة مارلين مونرو التي أحبت الأداء أمام الكاميرا، و"كاريزما التركيز" التي تنطوي على الاستماع بانتباه، و"كاريزما اللطف" كتلك التي يظهرها الزعيم الديني الدالاي لاما، والتي يمكن تعلمها.تأثير "الكاريزما"هناك الكثير من الفوائد القابلة للقياس لاستخدام سلوك الشخصية الكاريزمية. فعلى سبيل المثال، عندما تتداخل القيم التي يمثلها قائد ما مع قيم الأشخاص الذين يحاول التأثير فيهم، يمكن أن يحدث ما نطلق عليه "تأثير الكاريزما"."يمكن للكاريزما أن تساعد الناس ليس من خلال التأثير على تفضيلاتهم وحسب، بل أيضاً على معتقداتهم بشأن ما سيفعله الآخرون".يقول بيورن ميكيلس، أستاذ الإدارة والتنظيم في جامعة كوهن لوجستكس في ألمانيا، وأحد مؤلفي الدراسة، إن القادة الذين يتمتعون بالكاريزما يظهرون للموظفين أن لديهم قدرة عالية، من خلال إنتاج أفكار جديدة وإظهار النزاهة والاستقامة، من خلال تحمل المخاطر الشخصية لصالح المؤسسة.لأولئك الذين يرغبون في أن يكونوا أكثر كاريزمية، هناك أدلة على أنها ليست ميزة سحرية أو غير محسوسة كما قد تبدو للوهلة الأولى. وينبع معظمها من الطريقة التي نستخدم بها الكلمات، وكيفية نقل وجهات نظرنا. على سبيل المثال، في مجموعة من الدراسات، درب أنتوناكيس مديرين تنفيذيين في شركة ألمانية، وطلاب ماجستير في إدارة الأعمال، على أن يُنظر إليهم على أنهم أكثر كاريزمية من خلال ما يسميه "أساليب القيادة الكاريزمية"، وهي تتكون من تسعة أساليب لفظية أساسية، بما فيها الاستعارات والحكايات والطرف والمقارنات، والجمل المتناسقة، والأسئلة البلاغية.