إطلالة هيفا وهبي في مصر حديث المواقع.. اختارت حذاء مطرزاً بالكريستال! (صور)

لازالت إطلالة الفنانة هيفا وهبي الأخيرة في مصر حديث المتابعين.

فقد اختارت هيفا للحفل فستاناً أنيقاً باللون الأسود، بتصميم مميّز وجريء، فجاء مكشوفا من ناحية الصدر والأكتاف مع تطريزات ناعمة بالأحجار الفضية، ليكمل نحو الأسفل منسدلاً بشكل واسع مع فتحة جانبية طويلة، ما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ مطرز بحبوب من الكريستال، في لمسة أنيقة ومميزة، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية والناعمة التصميم.

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واحتفل أعضاء فرقة هيفا الموسيقية بعيد ميلادها في كواليس حفلها بالقاهرة بمفاجأة عفوية تفاعلت معها بخجل وحب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمفاجأة التي أعدها الشبان لهيفا، حيث دخل اعضاء الفرقة غرفتها في الكواليس مع قالب حلوى وغنوا لها اغنية "سنة حلوة يا جميل"، وهو ما تلقته هيفاء بحالة من الدهشة والسعادة، وتفاعلت معهم بحب وعبرت عن سعادتها وحبها الكبير لفرقتها الموسيقية، كما شكرتهم على المفاجأة.