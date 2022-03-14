4 عوامل تساعدكِ على تحديد موعد مثالي لحفل زفافك

عندما تفكرين في التخطيط لحفل زفافك، فإن أول ما يدور في عقلك هو الأساسيات، مثل مكان إقامة الحفل، وتوقيت الزفاف.والتفكير في توقيت حفل الزفاف مبدئياً يكون عبر تخيل الموسم، مثلاً هناك عروس تفضل فصل الصيف لأنها ترغب في حفل زفاف على الشاطئ، وأخرى تحب الشتاء بطقسه البارد الرومانسي، أو الربيع حيث تتوفر الزهور بأشكال وألوان متنوعة تتيح أمام العروس اختيارات واسعة للديكور، بينما تفضل بعض العرائس فصل الخريف بطقسه المثالي.توقيت الزفاف أيضاً يشمل تصور العروس عن طبيعة الحفل، وإذا كانت تفضل أن يكون الحفل نهارياً أو ليلياً.أما تحديد موعد الزفاف، فهذه خطوة حاسمة ودقيقة، ولا يمكن الإقدام عليها بناءً على تصورات وأحلام العروسين وحسب.إذا كنتِ على وشك تحديد موعد حفل زفافك، فالعوامل الأربعة التالية يمكن أن تساعدك على تحديد موعد مثالي لحفل زفافك.1- إجازات العملبعض المهن يكون فيها مواسم ضغط عمل خلالها يصعب الحصول على إجازة، بالطبع تحتاجين إلى إجازة أنتِ وزوجك من أجل الزفاف وشهر العسل، لذا اختاري موعداً يكون الحصول على إجازات من العمل فيه متاحاً.2- ظروف المقربينبالتأكيد لن تحددي موعد حفل زفافك حسب مواعيد المدعوين، قد لا يستطيع البعض الحضور، ولا بأس بهذا، ولكن هناك أشخاص مقربون لا يمكن تجاهلهم عند تحديد موعد حفل زفافك، مثلاً إذا كان لدى أولاد أختك اختبارات في المدرسة، أو كان والدك مسافراً، وغيرها من الظروف التي يجب مراعاتها عند تحديد موعد حفل زفافك، حتى تضمني أن يشاركك المقربون فرحتك في يوم من أهم أيام حياتك.3- ميزانية الزفافبعض الأماكن تكون أسعارها أعلى في إجازة نهاية الأسبوع، فإذا كانت ميزانيتك محدودة، عليكِ اختيار يوم يكون فيه السعر مناسباً لميزانيتك.4- التنسيق مع مخطط الزفافإذا كنتِ ترغبين في التعامل مع مخطط زفاف بعينه، عليكِ الاتفاق معه على موعد حفل الزفاف قبل أن تحجزي أي شيء، حتى تتأكدي من أنه متاح في هذا اليوم ولا تضطري للتخلي عنه والبحث عن غيره.