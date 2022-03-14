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المرأة
بـ"ثمن شقة".. حقيبة ياسمين صبري تثير الجدل بسبب سعرها! (صورة)
Lebanon 24
14-03-2022
|
09:00
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أثارت حقيبة الفنانة المصرية، ياسمين صبري، التي ظهرت بها في أحدث إطلالتها، حالة واسعة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
وكانت قد نشرت الفنانة المصرية صوراً جديدة، من أحدث ظهور لها خلال احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها في "إنستغرام".
وجاءت الحقيبة بسعر مرتفع للغاية، إذ اختارت ياسمين صبري حقيبة من توقيع "hermes" الفرنسية، والتي تعد ماركة مفضلة لديها، والتي تظهر بمنتجاتها بشكل مستمر.
وتميزت الحقيبة بكونها كلاسيكية، باللون الأخضر الغامق، والتي جاءت مصنوعة من جلد التمساح السميك، فهي تستغرق وقتاً طويلاً في صبغ جلد التمساح، فضلاً عن اختيار مقابضها الثمينة.
ويصل سعر الحقيبة الى أكثر من 200 الف دولار أميركي، أي ما يتخطى 3 ملايين جنيه مصري، كما أنها تُعرض للبيع في المزادات الضخمة بسعر 85 ألف دولار، أي ما يعادل مليوناً و300 ألف جنيه مصري.
وعلق الجمهور على الصورة بأنّ ثمن الحقيبة يكاد يوازي "ثمن شقة" وأكثر.
المصدر: لها
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