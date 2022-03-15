المرأة

بعدما تركت إطلالتها بالكويت الكثير من التساؤلات... هذا هو سبب ارتداء شيرين الملابس الرياضية

Lebanon 24
15-03-2022 | 06:00
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حققت الفنانة شيرين عبد الوهاب نجاحا لافتا في حفلها الأخير الذي أحيته في الكويت يوم السبت الماضي.
كشف الصحفي أحمد أبو اليزيد بعض التفاصيل عن كواليس الحفل، ومنها أن شيرين كانت مريضة وتحاملت على ألامها لتصعد إلى المسرح وتغني للجمهور، بعد أن حصلت على حقنة مسكنة.

وأضاف أن شيرين عبد الوهاب كانت مصابة بنزلة برد شديدة، وأوصاها الأطباء بعدم ارتداء الفساتين بسبب برودة الجو وغنائها في مكان مفتوح، وهو ما اضطرها للظهور بالملابس الرياضية في الحفل.
 
وأشار أبو اليزيد إلى أن الحفل بدأ بشكل منظم للغاية، لكن مع تزاحم الجمهور أمام أبواب المسرح، خرجت الأمور عن السيطرة واضطر الأمن لإبرغ منظمة الحفل بسرعة انهائه حفاظا على سلامة شيرين عبد الوهاب والجمهور المتواجد داخل المسرح.
 
(في الفن المصري)
 
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