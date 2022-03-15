نانسي عجرم تُعاني من إدمان زوجها! (فيديو)

طرحت الفنانة نانسي عجرم كليبها الجديد "ما تعتذر"، بعد طول انتظار، ونشرت صورة للكليب عبر حسابها على "انستغرام" لتعلن عن بث الكليب عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والتي حققت عشرات الآلاف من المشاهدات خلال ساعات قليلة.

وجاء فيديو الأغنية في شكل فيلم قصير عن زوجة تعاني من إدمان زوجها للمخدرات، وتقرر الهرب من معاناتها مع الزوج المدمن، وتستغل نومه لحزم حقائبها واصطحاب ابنها، لكن مشاعر حبها لزوجها تنتصر وتجبرها على عدم المغادرة.

الفيديو من بطولة نانسي عجرم، رودني الحداد وكارل نهرا، إخراج سمير سرياني، وسيناريو سمير سرياني ونادين شلهوب، وأغنية "ما تعتذر" من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق.