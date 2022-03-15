نادين نسيب نجيم تُثير الجدل.. دخلت في علاقة حب جديدة! (صورة)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم، صورة على حسابها على انستغرام، ظهرت فيها وهي تنظر الى مكان محدد او تفكر بشيء معيّن لم تفصح عنه، بل اكتفت بالتعليق قائلة: "قد تحكي العيون شيئاً في الفؤاد تخبأ".

وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بجمال نادين في حين تساءل البعض عما اذا كان تعليقها على الصورة له علاقة مباشرة بدخولها علاقة حب جديدة، بينما اكد البعض الاخر ان نادين متفرغة لعملها واولادها ولا تفكر في الارتباط في الوقت الحالي.