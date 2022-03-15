إن كانت حماتكِ مزعجة... إليك 4 طرق للتعامل معها

تعاني الكثيرات من معاملة حماتها معاها، وخاصة إذا كان متلاعبة بالكلام والمواقف، فهناك من تقوم باستدراج زوجات ابنائها، لتعرف ما يخفونه عنها، ثم تذهب على الفور إلى ابنها وتقول له أن زوجته ليست سعيدة معه، أو تحويل بعض الكلمات العادية إلى موضوع كبير بعد إضافة بعض من التوابل على كلمات زوجة الابن.وقد تختلف أنماط الاتصال في العائلات المشتركة عن الأخرى، حيث يعد الاتصال أيضًا ركيزة مهمة تربط الأسرة المشتركة معًا، لذا تقع زوجة الأبن في مأزق في كيفية التعامل مع حماتها التي تتلاعب بالكلمات وجعلها دائمًا في موقع اتهام ومشكلات، لذا يستعرض اليوم السابع بعض المقترحات لحل هذه المشكلة بشكل هادئ وفقاً لموقع " time sofindia" كما يلي:من المحتمل أن حماتك تريد التوسط وتصفية المشكلات التي تواجهيها مع زوجك، من وجهه نظرها، لكن في نفس الوقت، عليك أن تجعليها تفهم أنك تحكى لها من باب المحبه وليس للتدخل.حاولي التواصل مع حماتك واشرحي لها وجهة نظرك، ولكن في الوقت نفسه كوني حازمة في تواصلك ووضحي أنك اتخذتِ قرارك.يفضل تجنب الحكي للحماة أي شيء مها كان بسيطا، وذلك حتى لا يحدث مشكلة بدون داعي، ويفضل حكي ما ليس له فائدة حتى تتجنب حدوث مشكلة.الاتفاق مع الزوج قبل اي شيء، بعدم السماح لأي شخص مهما كانت درجة قرابته، بالدخل في حياتهم دون استئذان الطرفين وليس طرف واحد.