5 نصائح لحماية طفلك من الإصابة بهشاشة العظام

جسم طفلك يشبه البناء، يجب أن يكون أساسه سليماً حتى يتمتع طفلك بجسم قوي مليء بالطاقة والنشاط ويستطيع مقاومة الأمراض.من أهم أساسيات صحة طفلك هي صحة العظام، التي ينبغي الحفاظ عليها منذ نعومة أظافره، حتى يتمتع بعظام قوية، وتحميه من الإصابة بمرض ترقق أو هشاشة العظام.تابعي القراءة واحصلي على أهم النصائح التي تساعدك على تقوية عظام طفلك وحمايته من الإصابة بهشاشة العظام.1- أنشئي نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً لطفلكالتغذية الصحية المتوازنة تمد جسم طفلك بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحسّن صحته العامة، بما في ذلك صحة عظامه.انشئي لطفلك نظام غذائي صحي ومتوازن منذ بداية إدخال الأطعمة الصلبة لنظامه الغذائي، أي بعد سن أربعة أو ستة أشهر، حسب توصيات الجمعية الأميركية لطب الأطفال.2- احرصي على إمداد جسم طفلك بالكالسيومالكالسيوم هو أهم عنصر لتقوية العظام وبنائها بنحو سليم، لذا احرصي على إمداد جسم طفلك بالكالسيوم عبر دمج الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم إلى نظامه الغذائي، مثل: الحليب، منتجات الألبان، الفلفل الأخضر، والجوافة.أما إعطاء الطفل الكالسيوم في صورة دوائية، فلا يتم إلا تحت إشراف الطبيب، وبعد أن يجري الطفل فحوصات معملية تثبت أنه بحاجة إلى جرعة دوائية، فزيادة الكالسيوم في جسم الطفل لها أضرار.3- احرصي على إمداد جسم طفلك بفيتامين دفيتامين د يسهم في استفادة الجسم من الكالسيوم، لذا احرصي على إمداد جسم طفلك بفيتامين د، وذلك عبر تناولها يومياً في صورة دوائية يحددها الطبيب منذ الولادة، وأيضاً عبر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، مثل القرنبيط، الملفوف، والبازلاء، وذلك بالإضافة إلى تعريض الطفل لأشعة الشمس في الصباح الباكر يومياً.4- شجعي طفلك على ممارسة الرياضةممارسة الرياضة بانتظام تحسّن الصحة العامة لطفلك، كما تسهم في تقوية العظام وتكسبها مرونة، لذ شجعي طفلك على ممارسة الرياضة بانتظام، واجعليها ضمن روتين حياته.5- لا تسمحي لطفلك بتناول المشروبات غير المفيدةالمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، تسبب ضعف امتصاص الكالسيوم في الجسم، لذا لا تسمحي لطفلك بتناولها، واستبدليها بالمشروبات الصحية مثل العصائر الطازجة والحليب.