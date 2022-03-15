مكونات طبيعية تخلصك من قشرة الرأس

يسبب وجود قشرة الشعر لدى الناس الكثير من الأرق، ويدفعهم للتفكير بآلية سريعة ومثلى للتخلص منها، نظراً لما تسببه من إحراج كبير خلال الظهور في العمل والزيارات والمناسبات، ولا يرتبط ظهور القشرة بعمر معين، إلا أنها تظهر بشكل أكبر في مراحل المراهقة وحتى منتصف العمر بشكل عام.غالباً ما يتم استخدام أنواع الشامبوهات المخصصة للقضاء على هذه القشرة، والتي تكون غالباً ذات مفعول جيد، وتحتاج بعض الوقت لعلاج الشعر بشكل كامل وإنهاء ظهور القشرة عليه، ويمكن الاعتماد على بعض المواد الطبيعية التي أثبتت أن لها مفعولاً كبيراً في علاج القشرة، ومن أهمها:الحلبة: ويتم ذلك من خلال نقع ملعقتين من الحلبة في ماء فاتر وتركهما طوال الليل، ثم طحنهما حتى تتشكل عجينة، يمكننا فرك فروة الرأس بها وتركها لمدة نصف ساعة تقريباً، وبعد ذلك غسلها بالماء الذي نقعت به الحلبة. ويتم تكرار هذه العملية بواقع مرتين أسبوعياً، حتى التخلص من القشرة بشكل نهائي.قد لا يفضل البعض هذه الطريقة، نظراً لعدم قدرتهم على احتمال رائحة الحلبة، لكنها طريقة فعالة أثبتت نجاحاً كبيراً لدى العديد من الأشخاصزيت الزيتون: تسخين كمية مناسبة من زيت الزيتون، من دون أن يصل لدرجة الغليان، ثم تدليك فروة الرأس به، وشطفها بالماء بعد نصف ساعة.خل التفاح: يخلط ربع كوب من خل التفاح مع الماء، ثم يوضع في علبة لها بخاخ، ويتم رش خليط الماء والخل على الشعر وفركه جيداً، ثم يغسل الشعر بعد ربع ساعة من وضع هذا الخليط على الرأس.الليمون: يستخدم الليمون للقضاء على القشرة من خلال فرك فروة الرأس والشعر بنصف ليمونة يومياً، ثم شطف الشعر جيداً بالماء الفاتر، ويتم تكرار هذه العملية يومياً حتى القضاء على القشرة.الزعتر: تخلط ملعقتان من الزعتر مع كوبين من الماء، ويتم غليهما جيداً لمدة عشر دقائق تقريباً، ثم يتركان ليبردا تماماً، وتتم تصفيتهما بعد ذلك وفرك فروة الرأس بهما، وتترك لمدة تقارب نصف الساعة على الشعر قبل أن يتم غسله بالماء الفاتر، وتكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع حتى القضاء على القشرة بشكل كامل.ولابد من التذكير بوجود العديد من المنتجات الطبية الخاصة بالقضاء على قشرة فروة الرأس، وتختلف طرق استخدامها بين منتج وآخر، ويجب الالتزام بالتعليمات المثبتة على تلك المنتجات بدقة لضمان نتائج جيدة.