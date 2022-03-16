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المرأة
من جديد... ريهانا تستعرض حملها بإطلالة جريئة (صورة)
Lebanon 24
16-03-2022
|
12:00
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شهد حفل Fenty Beauty، ارتداء النجمة ريهانا لإطلالة جريئة، استعرضت من خلالها حملها، حيث تنتظر هي و آيساب روكي مغني الراب، مولودهما الأول.
المغنية الشهيرة، والتي اعتادت على اثارة الجدل لم تترك مناسبة طوال الفترة الماضية، إلا وأثارت الجدل فيها بإطلالات مثيرة منها أثناء سيرها خلال عرض للأزياء في العاصمة الفرنسية باريس، مستعرضة حملها وما إن شاركت ريهانا خلال عرض الأزياء حتى خطفت أنظار الكثيرين ممن استرعت انتباههم بسبب اطلالة شبه عارية، ظهرت فيها بملابس داخلية لونها أسود، مع فستان شفاف يظهر جسدها شبه عار، مع معطف قصير.
إطلالة ريهانا الجريئة قابلها الكثيرون في المقابل بحملة سخرية أشاروا فيها إلى أنها باتت تتعمد إظهار حملها بشكل غير لائق، بعدما ظهرت في أكثر من مناسبة وهي تلفت الجدل إليها بصورة مثيرة أكثر من اللازم إلا أن ريهانا نفسها قررت التعليق على الأمر.
في المقابل تناقلت العديد من المواقع العالمية تعليق ريهانا على الأمر بقولها خلال تصريحات: "عندما تحمل المرأة، يميل المجتمع للشعور وكأنك تختبئ لتخفي جاذبيتك، وأنك لست مثيرا في الوقت الحالي، وأنا لا أؤمن بذلك أبدا".
المصدر: اليوم السابع
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