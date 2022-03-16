النجمة التركية الشهيرة تظهر ببدلات رقص شرقي وتُشعل المواقع.. شاهدوا الفيديو

تصدرت الممثلة التركية الشهيرة هازال كايا محركات البحث في عدد من الدول، إثر ظهور ببدلات رقص شرقي في عدد من المشاهد، ضمن أحداث مسلسلها التاريخي الجديد "منتصف الليل في بيرا بالاس".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومعجبو كايا بشكل واسع، فيديوهات تجمع هذه المشاهد، والتي أثارت تباينات في الآراء بين مؤيد ومستنكر وفق التعليقات على السوشيال ميديا.

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A post shared by Hazal Kaya fans 🇵🇾 (@hazalkayafanspy)





وتدور أحداث المسلسل في اطار درامي تاريخي تركي جديد، حيث تُكلّف الصحافية "اسراء" بكتابة تقرير عن الفندق الأسطوري، فتجد باباً يحمل الرقم 1919 فتسافر عبر الزمن لتدرك بأن اسطنبول ليست كما هي عليها الآن.