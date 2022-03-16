8 أشياء يجب تجنبها بعد تلوين شعرك

الآن بعدما حصلتِ على لون الشعر المثالي بالنسبة لك، حان الوقت لإبقائه سليماً لأطول فترة ممكنة، لذلك هناك بعض الخطوات التي عليك الابتعاد عنها للحفاظ على لون شعرك، كما أشار إليها خبراء الشعر.من الأشياء التي يجب ألا تفعليها بعد تلوين شعرك ما يلي:1. العلاجات المنزلية:تقول مصففة الشعر، إميلي كلير، إن العلاجات المنزلية من الزيوت والخلطات الطبيعة، من أكثر الأشياء التي تفسد جمال لون شعرك، والأفضل منها العلاجات الاحترافية التي تحبس جزيئات اللون في الشعر.2. تجنب السباحةلن تؤثر التمرينات الرياضية أو التعرق عادةً في اللون الجديد، لكن السباحة تفعل ذلك، نظراً لأن الماء المالح والكلور يؤديان إلى تجريد لونك أو تغييره.للحد من أي ضرر يلحق بشعرك خلال أشهر الصيف، تأكدي من الحفاظ على شعرك محمياً عندما تكونين بالخارج بقبعة ومنتجات حماية من الشمس.3. غسل الشعر في اليوم التاليالجميع يسأل عن أفضل وقت لغسل الشعر بعد صبغه، لذلك أوضح مصفف شعر المشاهير، أورا فريدمان، أن الانتظار 3 أيام على الأقل بعد صبغ الشعر، يعد وقتاً كافياً قبل غسيله بالشامبو.4. التزم بالمنظفات اللطيفةكما يعمل الشامبو على تنظيف فروة الرأس وخصلات الشعر، ويخلصك من الأوساخ الزائدة والأتربة والزيوت من الشعر، ويعمل أيضاً على إزالة الصبغة الجديدة، لذلك عليكِ اختيار نوع شامبو خالٍ من الكبريتات، أو آمن على الألوان.والكبريتات هي أسوأ عدو للألوان، حيث إنها تزيل جزيئات اللون من الشعر، وتتركه باهتًا وجافًا.5. خلط الشامبوللحفاظ على لمعان اللون وحيويته في الصالون، يجب غسله بشامبو مخصص للصبغة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، لتنعيم خصلات الشعر الأشقر المؤكسدة.6. تمديد دورة غسيل الشعرللحفاظ على لون الشعر الجديد كما هو لأطول فترة ممكنة، يوصي مصفف الشعر جاكي سيبروك، المقيم في مدينة نيويورك، بغسل خصلات شعرك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، ويفضل مرة أو مرتين في الأسبوع (في حالة عدم خروجك كثيراً)، للحصول على العناية الذاتية بالشعر.7. تجنب الماء الساخنالماء الساخن يرفع الطبقة الخارجية من لون الشعر ويتسبب في تلاشي اللون، بدلاً من ذلك، اشطفيها بالماء البارد أو الفاتر، لأنها ستساعد في سد البشرة وإضفاء لون جديد عليها.8. الابتعاد عن الشمستعتبر المواد الكيميائية والكلور من أكثر مزيلات الألوان وضوحًا، لكن هناك عنصر ضخم آخر غالبًا ننساه هو الشمس، فيجب تجنب أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الوقت، واستخدام عامل حماية من الشمس مصمماً خصيصًا للشعر، للحفاظ على لون الشعر المصبوغ.