هل فعلاً ظهرت عارية في مشهد سينمائي؟ هذه المملثة تكشف الحقيقة

بعد تعرضها لسيل من الانتقادات بسبب أحد مشاهدها التي وصفت بالجريئة، خرجت الممثلة المغربية سناء عكرود لتوضح كواليس ما دار في الفيلم.



ورغم مرور سنوات على تمثيلها في فيلم: "إحكي يا شهرزاد"، وتعرضها لانتقادات حادة بسبب ظهورها "عارية" في أحد المشاهد، وهي داخل "بانيو الحمام" رفقة ممثل آخر، فإن عكرود لم توضح كواليس المشهد إلا اليوم.

وتحدثت عكرود خلال حلولها ضيفة ببرنامج "FBM" الذي يعرض على القناة المغربية "ميدي1 تي في" على مشاهد في فلم "إحكي يا شهرزاد".



وقالت عكرود عن كواليس المشهد، الذي عرضها لهجوم كبير إن "المشاهد المغربي لم يكن يتوقع من سناء عكرود هذا النوع من المشاهد، لأنه تعود علي في نمط معين من الأدوار، وبالتالي لم يتقبل أن يراني هكذا، وفي بلد آخر غير المغرب".