هل فعلاً ظهرت عارية في مشهد سينمائي؟ هذه المملثة تكشف الحقيقة

بعد تعرضها لسيل من الانتقادات بسبب أحد مشاهدها التي وصفت بالجريئة، خرجت الممثلة المغربية سناء عكرود لتوضح كواليس ما دار في الفيلم.
ورغم مرور سنوات على تمثيلها في فيلم: "إحكي يا شهرزاد"، وتعرضها لانتقادات حادة بسبب ظهورها "عارية" في أحد المشاهد، وهي داخل "بانيو الحمام" رفقة ممثل آخر، فإن عكرود لم توضح كواليس المشهد إلا اليوم.
وتحدثت عكرود خلال حلولها ضيفة ببرنامج "FBM" الذي يعرض على القناة المغربية "ميدي1 تي في" على مشاهد في فلم "إحكي يا شهرزاد".
وقالت عكرود عن كواليس المشهد، الذي عرضها لهجوم كبير إن "المشاهد المغربي لم يكن يتوقع من سناء عكرود هذا النوع من المشاهد، لأنه تعود علي في نمط معين من الأدوار، وبالتالي لم يتقبل أن يراني هكذا، وفي بلد آخر غير المغرب".
وأكدت سناء أنه فيما يتعلق بظهورها عارية في أحد مشاهد فيلم "إحكي يا شهرزاد"، أنها كانت ترتدي ملابسها لكنها لم تظهر في المشهد.
وأضافت: "هل كان المشاهدون يعتقدون أنني كنت أنا والممثل وحيدين، أو أن المخرج وضع الكاميرا وفر هاربا ليتركني أنا والممثل بمفردنا".
وقالت عكرود إن اللقطات التي أثارت ضجة هي “من وحي الخيال”، وإن المتفرج “غير مستعد للنقاش أو تقبل الرأي الآخر”.
وعبرت عن تفهمها لرد الفعل “نظرا لاختلاف المستوى الفكري للأفراد، إضافة إلى وجود وصاية في مخيلة وعقلية الرجل الشرقي”.
يشار إلى أن الفنانة سناء عكرود، شاركت عام 2009 في فيلم "إحكي يا شهرزاد"، وهو فيلم مصري من تأليف وحيد حامد وإخراج يسري نصر الله، وبطولة منى زكي، محمود حميدة وحسن الرداد.