المرأة

بحادث سير مروّع... وفاة فاشينيستا سعودية​ شابة! (فيديو)

Lebanon 24
17-03-2022 | 12:00
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تصدّر اسم الفاشينيستا السعودية ساز القحطاني شبكات التواصل الاجتماعي، إثر تداول خبر وفاتها بحادث سير على طريق العروبة في العاصمة الرياض.

وكشفت مجموعة من الصور والفيديوات المتداوَلة احتراق سيارة المؤثّرة الشابة، بشكل كامل.
 
 

ونعى مشعل الخلف زميلته المدوّنة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، فكتب: "البقاء لله... انتقلت إلى رحمة الله ساز، الله يرحمها ويغفر لها".

كما دعت الإعلامية الكويتية مي العيدان إلى عدم الشماتة بموتها، فغرّدت: "وفاة المشهورة ساز القحطاني إثر حادث أليم، ادعو لها بالرحمة والمغفرة. قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): لا تُظهر الشماتة لأخيك، فيرحمه الله عز وجلّ ويبتليك".

 
 
المصدر: لها
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