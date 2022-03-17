بحادث سير مروّع... وفاة فاشينيستا سعودية​ شابة! (فيديو)

وفاة مشهورة التك توك #السعودية المعروفة بإسم "#ساز_القحطاني" في حادث سيارة #ساز_في_ذمة_الله #ساز pic.twitter.com/uQVXOoxVQR
— صحيفة شاهد الآن الإلكترونية (@shahdnow) March 16, 2022
وفاة مشهورة التك توك #السعودية المعروفة بإسم "#ساز_القحطاني" في حادث سيارة #ساز_في_ذمة_الله #ساز pic.twitter.com/uQVXOoxVQR
ونعى مشعل الخلف زميلته المدوّنة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، فكتب: "البقاء لله... انتقلت إلى رحمة الله ساز، الله يرحمها ويغفر لها".
كما دعت الإعلامية الكويتية مي العيدان إلى عدم الشماتة بموتها، فغرّدت: "وفاة المشهورة ساز القحطاني إثر حادث أليم، ادعو لها بالرحمة والمغفرة. قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): لا تُظهر الشماتة لأخيك، فيرحمه الله عز وجلّ ويبتليك".