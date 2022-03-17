خطوات مهمة للعناية بالشعر المصبوغ

لكل النساء والفتيات المحبات لتلوين الشعر وصبغه، ولعاشقات التنويع والتغيير، إن كان لون شعرك الجديد قد نال الرضا والاستحسان من قبلك، وأعجبك فعلاً؛ فعليك الالتزام بهذه الوصايا التي نقدمها لك، للحفاظ على حيوية شعرك، وترك الصبغة تدوم لفترة أطول:1. التخفيف من عمليات غسيل الشعر بحيث لا يزيد عدد مرات غسله على ثلاث مرات أسبوعياً؛ لأنه كلما زادت مرات الغسيل كلما تلاشت الصبغة أسرع.2. إذا كنت من السيدات اللواتي لا يستطعن الاستغناء عن الاستحمام اليومي، فيجب عليك أن تقومي باستخدام البلسم بديلاً عن الشامبو بين كل حمام وآخر، ومن شان البلسم أن يمنح شعرك نعومة وحيوية وتغذية مناسبة.3. ضرورة اختيار الشامبو المناسب، وحاولي استخدام أحد أنواع الشامبو المخصصة للشعر المصبوغ، فالشامبو العادي له دور كبير في زوال لون الصبغة بسرعة أكبر من المتوقع.4. مرطبات الشعر مهمة جداً واستخدامها يؤمن لك عناية بشعرك وضماناً لدوام لونه الجديد لأطول وقت ممكن، كما أن الصبغات بشكل عام تؤثر سلباً على الشعر وتجعله أكثر هشاشة، لذا لا بد من استخدام الزيوت والزبدة والبوليمرات والعناصر المرطبة الأخرى التي غالباً ما تساعد على تشكيل حاجز وقائي، وتمنع لون شعرك القديم من الظهور.5. لا تعرضي شعرك للحرارة العالية، سواء كان ذلك من خلال تعريضه مباشرة لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو من خلال استخدام مجفف الشعر (السيشوار)، وأجهزة صنع التسريحات ذات الحرارة المرتفعة بحيث يجب التخفيف من كل هذه الأشياء قدر المستطاع.6. في فصل الصيف وعند الذهاب إلى المسبح، فإن الكلور الموجود في المياه يمتلك تأثيراً سلبياً كبيراً على الشعر المصبوغ، لذا يفضل ارتداء طاقية سباحة أو وضع طبقة على الشعر من خلال دهنه بالبلسم، حتى تتم حمياته من الكلور ومنع المواد الكيميائية من الوصول إليه.7. ضرورة الاهتمام بالغذاء الصحي، الذي من شأنه تقوية الشعر بشكل عام، كالمكملات الغذائية.8. عدم صبغ شعرك قبل مرور مدة زمنية تراوح بين 4-6 أسابيع على الصبغة السابقة، وقد تطول هذه المدة حسب نوع الشعر وتأثره بالصبغات.