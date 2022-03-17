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بعد أشهر من التأجيل.. بولندية تتربع على عرش جمال العالم (فيديو وصور)

Lebanon 24
17-03-2022 | 09:20
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بعدما تم تأجيل الحفل عدة مرات جراء انتشار فيروس كورونا، انتخبت البولندية كاروينا بيوليسكا ليلة أمس ملكة جمال العالم لعام 2021. 
 
 
 
 
وحازت ملكة جمال الولايات المتحدة الاميركية على لقب الوصيفة الاولى بينما حازت ملكة جمال ساحل العاج على لقب الوصيفة الثانية من بين 90 متسابقة.
 
 
ووفقًا لموقع "ذا ناشونال"، تسبب ظهور حالات كوفيد-19 بين المتسابقات في تأجيل الحفل لمدة عام، قبل أن يتم تتويج البولندية كارولينا بيوليسكا أخيرًا بملكة جمال العالم لعام 2021.
 

وتعمل ملكة جمال الكون كاروينا بيوليسكا 22 عامًا عارضة أزياء، وتدرس الماجستير، وترغب في مواصلة دراستها بدرجة الدكتوراه.
 
 

المصدر: "رصد" لبنان 24

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