المرأة

خطوة فاجأت الجميع... رحمة رياض تغني باللبناني!

Lebanon 24
18-03-2022 | 06:00
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تزداد  المشاهدات بالآلاف كل دقيقة لمتابعة مفاجأة نجمة العراق رحمة رياض التي قدمتها لجميع محبيها ومحبي الفن الجميل في العالم العربي.
 وتمثلت  هذه المفاجأة بطرح الفنانة العراقية التي ابهرت العالم بأغنيتها "كوكب"، عملاً جديداً غنت من خلاله لأول مرة باللهجة اللبنانية من خلال (ساعة رمل) التي طرحتها رياض مساء الخميس.
 وسبق أن شوقت الفنانة الشابة أكثر من خمسة مليون متابع من خلال طرحها لأكثر من بوستر تشويقي للعمل الجديد، كان آخرها قبل ساعة من الموعد الرسمي لإطلاق الأغنية الجديدة، فنشرت صورة لها بدت فيها وهي تعمل كـ DJ وعلقت على الصورة: " ترقبوا  فيديو كليب أغنيتي الجديدة باللهجة اللبنانية "ساعة رمل".
 
 الأغنية  التي كتبها علي المولا ولحنها محمود عيد، تحمل عتاباً كبيراً إلى الحبيب بسبب بعده وغيابه عن محبوبته، التي تصف نفسها بأنها باتت تعيش فقط باسمها بدون أي مشاعر، وأن الوجع لم يعد يحتمل بعد غيابه.
 
 
 
(زهرة الخليج)
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