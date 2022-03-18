بعد شيرين عبد الوهاب... نانسي عجرم بإطلالة كاجوال في حفلها بمصر شاهدوا كيف بدت (فيديو)

أحيت مساء أمس الخميس الفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيا في مصر.
ولفتت نانسي الأنظار بإطلالتها حيث ظهرت بإطلالة كاجوال فارتدت بنطالا أسود اللون براقاً مع توب سوداء ووضعت فوقهما "جاكيت" من الجلد الأسود.
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واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل وماكياجا خفيفاً.
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هذه الإطلالة اعجبت العديد من المتابعين الا ان البعض شبهها بإطلالة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في حفلها بالكويت والذي ظهرت فيه بثياب كاجوال ما عرضها للانتقادات.