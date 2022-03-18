المرأة

بعد شيرين عبد الوهاب... نانسي عجرم بإطلالة كاجوال في حفلها بمصر شاهدوا كيف بدت (فيديو)

Lebanon 24
18-03-2022 | 03:19
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أحيت مساء أمس الخميس الفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيا في مصر.

 

ولفتت نانسي الأنظار بإطلالتها حيث ظهرت بإطلالة كاجوال فارتدت بنطالا أسود اللون براقاً مع توب سوداء ووضعت فوقهما "جاكيت" من الجلد الأسود.

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajramsy)

 

 
 

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل وماكياجا خفيفاً.

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajramsy)

 

 

هذه الإطلالة اعجبت العديد من المتابعين الا ان البعض شبهها بإطلالة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في حفلها بالكويت والذي ظهرت فيه بثياب كاجوال ما عرضها للانتقادات.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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